Ляшко не виключив обов'язкову вакцинацію від COVID-19

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Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко не виключив, що в Україні запровадять обов’язкову вакцинацію від COVID-19

Як передає RegioNews про це чиновник заявив в ефірі одного з телеканалів.

"Припускаю", - сказав Ляшко, відповідаючи на запитання ведучого, чи допускає він обов'язкову вакцинацію

Міністр зазначив, що наразі в Україні вакцинація добровільна, проте уряд не виключає певних зміни.

"На сьогодні вакцинація безкоштовна і добровільна. Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядаються, але ми взяли досвід ЄС і США: коли запроваджують обмеження, але вони не працюють для вакцинованих", - уточнив Ляшко.

Крім того, міністр не виключив вакцинацію підлітків.

"Ми розраховуємо і будемо запускати масову кампанію вакцинації і серед підлітків... від 12 років і старше. Усьому свій час", - сказав він.

За його словами, у пріоритеті будуть люди від 60 років, оскільки 82% усіх смертей серед цієї категорії.