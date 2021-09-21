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21 сентября 2021, 20:45 476

Госкомиссия запретила "дистанционку" в "желтой" зоне, - Львовская ОГА

21 сентября 2021, 20:45 476
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Фото из открытых источников
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Решение запретить украинским школам работать дистанционно в "желтой" зоне карантина приняла Госкомиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям

Об этом сообщил первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик, передает RegioNews со ссылкой на "Львовский портал".

Такая позиция Государственной комиссии ТЭБ и ЧС - онлайн-обучения не будет. Причиной стал низкий уровень вакцинирования работников учебных заведений, иногда сознательное саботирование со стороны педагогов вакцинальной кампании, - заявил Годик.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, на сегодняшнем совещании с главами областей премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в четверг, 23 сентября, все учреждения, где вакцинировано менее чем 80% персонала, будут закрыты.

В четверг учебные заведения, которые не вакцинированы на 80% хотя бы первой дозой, должны быть закрыты. Важный момент - закрытые, не переведены в онлайн, не переведены в дистанционную форму, а закрываются - так прописано в постановлении - до тех пор, пока коллектив не провакцинируется, - цитирует пресс-служба ОГА слова премьера.

Но в постановлении Кабмина №1236, которым в Украине устанавливается карантин, речь не идет о запрете дистанционного обучения. В то же время постановление запрещает посещение учебных заведений соискателями, если там вакцинировано менее 80% персонала.

Как сообщалось, Украина с четверга переходит в "желтую" зону карантина.

В связи с этим в Минобразования разъяснили, какой документ нужен педагогам для работы в "желтой зоне" карантина.

Раньше председатель Черновицкой ОГА заявил, что никакого дистанционного обучения не предусматривается: только карантин.

Позднее сообщалось, что во Франковске школы закроют на карантин из-за низкой вакцинации: дистанционки в области не будет.

COVID-19 запрет вакцинация дистанционное обучение жёлтая зона

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