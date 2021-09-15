У Франківську школи закриють на карантин через низьку вакцинацію: дистанційки в області не буде
В Івано-Франківській області у разі введення "жовтої" карантинної зони, навчальні заклади, де вакцинувалися менше ніж 80% освітян, не працюватимуть у дистанційному режимі, вони будуть закриті на карантин
Про це повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук, передає RegioNews.
Ті заклади, де провакцинуються менше ніж 80% вчителів, не будуть працювати. Вони йдуть на карантин. Ми не ведемо мову про дистанційне навчання", - попередила Онищук.
Вона нагадала, що зупинити поширення коронавірусної інфекції можливо тільки вакцинувавшись.
Нагадаємо, раніше міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків погрожував звільнити невакцинованих від коронавірусу працівників міської ради.
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