Майже 800 ударів по Запоріжжю та області: одна людина загинула, ще шестеро поранені

Фото: Рада оборони Запорізької області

Упродовж минулої доби російські війська завдали 795 ударів по 59 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, ще шестеро дістали поранення

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров, передає RegioNews.

Російські війська здійснили 30 авіаударів по низці населених пунктів області, зокрема Балабиному, Новомиколаївці, Малокатеринівці, Оріхову, Вільнянці та Жовтій Кручі.

Також зафіксовано 603 атаки безпілотниками різних модифікацій, переважно FPV-дронами. Під ударом опинилися Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Комишуваха, Степногірськ, Оріхів, Гуляйпільське та десятки інших населених пунктів.

Крім того, окупанти шість разів обстріляли територію області з реактивних систем залпового вогню. Ще 156 артилерійських ударів припали на населені пункти регіону.

Унаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об’єкти інфраструктури. Загалом надійшло 108 повідомлень про пошкодження.

Нагадаємо, в Дніпропетровській області внаслідок російських атак 20 жовтня загинули двоє чоловіків, ще семеро людей дістали поранень. Протягом дня російські війська майже 70 разів атакували чотири райони області безпілотниками та артилерією.