Пожежі в університеті, адмінбудівлі та на складі: наслідки атак на Полтавщину
В Полтавській області внаслідок російських атак постраждали троє людей, серед них дитина
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
У Кременчуці внаслідок ворожого удару по території університету імені Михайла Остроградського загорівся п'ятий поверх навчального корпусу.
За попередньою інформацією, травмувалися двоє людей, серед них 16-річна дитина. Її госпіталізували.
У Полтаві після обстрілу виникли пожежі в адміністративній будівлі та складському приміщенні.
На місцях влучань працюють рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які ліквідовують наслідки російських атак.
Нагадаємо, вранці 21 жовтня у Святошинському районі БпЛА впав на 24-поверховий житловий будинок, виникла пожежа. Загинула людина, ще одна постраждала.