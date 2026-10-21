Пожежі в університеті, адмінбудівлі та на складі: наслідки атак на Полтавщину

Фото: ДСНС Полтавщини

В Полтавській області внаслідок російських атак постраждали троє людей, серед них дитина

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Кременчуці внаслідок ворожого удару по території університету імені Михайла Остроградського загорівся п'ятий поверх навчального корпусу.

За попередньою інформацією, травмувалися двоє людей, серед них 16-річна дитина. Її госпіталізували.

У Полтаві після обстрілу виникли пожежі в адміністративній будівлі та складському приміщенні.

На місцях влучань працюють рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які ліквідовують наслідки російських атак.

Нагадаємо, вранці 21 жовтня у Святошинському районі БпЛА впав на 24-поверховий житловий будинок, виникла пожежа. Загинула людина, ще одна постраждала.