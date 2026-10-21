Ворожий дрон атакував кладовище у Рівному: пошкоджено понад 10 могил

Фото: Рівненська ОВА

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено понад 10 могил.

"Для ворога сьогодні немає різниці, куди бити: по школах, університетах, житлових будинках чи складах з одягом. По живих українцях чи мертвих. Це черговий прояв цинізму та зневаги до всього людського", – наголосив Коваль.

Нагадаємо, протягом 20 жовтня внаслідок російської атаки на Рівненщині травмувалися четверо людей. Жінка отримала перелом ноги, ще троє чоловіків постраждали через влучання у торговий центр. Двох із них госпіталізували.