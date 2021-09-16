У "Слуг" визначилися з кандидатом у нардепи від 184-го округу на Херсонщині, але ім’я не назвали
У партії "Слуга народу" визначилися з кандидатом на проміжні вибори до Верховної Ради в окрузі № 184 у Херсонській області
Про це народна депутатка України Юлія Гришина написала в своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Як пише Юлія Гришина, кандидата від "Слуги народу" для участі у виборах по 184 округу назвуть на засіданні політради партії, яке відбудеться 20 вересня.
Як повідомлялося, 1 вересня у двох областях України стартував виборчий процес, в тому числі процес проміжних виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 184 (Херсонська область).
5 вересня ОПОРА зафіксувала перші порушення на виборах на Херсонщині.
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