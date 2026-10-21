У Києві вже двоє загиблих внаслідок ранкової атаки РФ

Фото: ДСНС Києва

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок ранкової атаки. Їхні тіла рятувальники виявили під час розбору завалів у Святошинському районі

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Унаслідок ворожого удару загорілася квартира на рівні 20-го поверху багатоповерхового житлового будинку. Вогонь охопив близько 70 кв. м, конструкції квартири частково зруйновані.

Також у Деснянському районі столиці у дворі багатоповерхівки загорілися сім припаркованих автомобілів. Пожежу ліквідували на площі 50 кв. м.

У Солом’янському районі зафіксували падіння на відкритій території.

Інформація щодо наслідків ранкової атаки уточнюється.

Нагадаємо, вранці 21 жовтня у Святошинському районі БпЛА впав на 24-поверховий житловий будинок, виникла пожежа. Було відомо, що загинула людина, ще одна постраждала.