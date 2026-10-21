Удар по житловій багатоповерхівці в Києві: загинула людина
Вранці 21 жовтня у Святошинському районі БпЛА впав на 24-поверховий житловий будинок, виникла пожежа
Про це повідомили міський голова Києва Віталій Кличко та КМВА, передає RegioNews.
Внаслідок удару загинула одна людина. Ще одна постраждала та отримує необхідну медичну допомогу.
Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня росіяни масовано атакували безпілотниками селище Коротич Харківського району. Загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік. Ще 11 людей зазнали гострої реакції на стрес.
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