ЦИК зарегистрировала кандидатку в нардепы по округу №184 на Херсонщине

На заседании 17 сентября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще одну претендентку на место нардепа по одномандатному избирательному округу № 184.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания на ютуб-канале Центральной избирательной комиссии.

Седьмой кандидаткой в нардепы по Херсонскому округу стала Татьяна Лазарева. Ее выдвинула политическая партия "Николаевцы".

Также документы на регистрацию подавали Сергей Шаповалов, которого выдвинула партия "Наш дом", и Сергей Уховский от "Социалистической Украины". Но смотря на то, что комиссия обнаружила несоответствия в документах – отсутствие деклараций и размер внесенного залога, в регистрации им отказали.

Теперь в списке кандидатов в народные депутаты по округу № 184 семь человек.

Как сообщалось, кандидатом в нардепы на округе №184 от "Слуги народа" могут выдвинуть председателя Херсонской ОГА Козыря.

Раньше ОПОРА зафиксировала первые нарушения на выборах на Херсонщине.

Напомним, 1 сентября в двух областях Украины стартовал избирательный процесс.

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