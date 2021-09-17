14:59  17 сентября
В реанимацию из-за COVID-19 попал представитель Кабмина в Раде
14:49  17 сентября
В школе на Сумщине массово отравились ученики и учителя
08:09  17 сентября
Боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру в двух селах Донбасса: ранен местный житель
UA | RU
UA | RU
17 сентября 2021, 16:38 3

ЦИК зарегистрировала кандидатку в нардепы по округу №184 на Херсонщине

17 сентября 2021, 16:38 3
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

На заседании 17 сентября Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще одну претендентку на место нардепа по одномандатному избирательному округу № 184.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию заседания на ютуб-канале Центральной избирательной комиссии.

Седьмой кандидаткой в нардепы по Херсонскому округу стала Татьяна Лазарева. Ее выдвинула политическая партия "Николаевцы".

Также документы на регистрацию подавали Сергей Шаповалов, которого выдвинула партия "Наш дом", и Сергей Уховский от "Социалистической Украины". Но смотря на то, что комиссия обнаружила несоответствия в документах – отсутствие деклараций и размер внесенного залога, в регистрации им отказали.

Теперь в списке кандидатов в народные депутаты по округу № 184 семь человек.

Как сообщалось, кандидатом в нардепы на округе №184 от "Слуги народа" могут выдвинуть председателя Херсонской ОГА Козыря.

Раньше ОПОРА зафиксировала первые нарушения на выборах на Херсонщине.

Напомним, 1 сентября в двух областях Украины стартовал избирательный процесс.

Читайте также: От США до встреч в палатках. Кто будет бороться на Херсонщине по 184-му округу за вакантное парламентское место.

округ №184 выборы Херсонская область ЦИК регистрация Кандидат

На Сумщине 26 сентября состоятся повторные выборы Бурынского городского головы
16 сентября 2021, 21:41
У "Слуг" определились с кандидатом в нардепы от 184-го округа на Херсонщине, но имя не назвали
16 сентября 2021, 17:32
Трех кандидатов на промежуточных выборах в Раду на Херсонщине зарегистрировала ЦИК
14 сентября 2021, 17:19
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Мосты, награды и должности. Как "свободовские" мэры взаимодействуют со "Слугой народа"
"Радикальный" шаг. Кто на самом деле стоит за увольнением ровенского врача-депутата Шустика
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua