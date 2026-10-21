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21 жовтня 2026, 07:26

В Одесі водій поранив військового ТЦК і намагався збити його автомобілем

21 жовтня 2026, 07:26
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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В Одесі затримали чоловіка, який під час перевірки на блокпосту поранив військовослужбовця ТЦК ножем, а потім спробував наїхати на нього автомобілем

Про це повідомили в Одеському обласному ТЦК та СП у Facebook, передає RegioNews.

За інформацією відомства, інцидент стався 20 жовтня під час роботи спільної групи оповіщення, до складу якої входили військовослужбовці ТЦК та СП і працівники Національної поліції.

Водій одного з автомобілів спробував утекти з місця перевірки та створив аварійну ситуацію. Після зупинки транспортного засобу правоохоронці та військовослужбовці встановили, що чоловік перебував у розшуку за порушення правил військового обліку.

Під час перевірки він чинив активний опір, завдав військовослужбовцю поранення в ділянку шиї предметом, зовні схожим на ніж, а згодом спробував наїхати на нього автомобілем.

Чоловіка затримали на місці події. Пораненого військовослужбовця доправили до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

За фактом події розпочато слідство. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та надають правову кваліфікацію діям затриманого.

В Одеському обласному ТЦК та СП наголосили, що насильство щодо військовослужбовців під час виконання службових обов’язків є неприпустимим і тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства.

Нагадаємо, 19 жовтня в Києві у приміщенні ТЦК у Печерському районі сталась стрілянина. Стрілка затримали. Попередньо, вогонь відкрив чоловік, якого доставили туди для мобілізації. Поранені троє поліцейських і троє військовослужбовців. Зловмиснику повідомили про підозру.

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