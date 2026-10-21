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21 жовтня 2026, 06:32

На Миколаївщині легковик влетів у вантажівку: постраждали двоє людей

21 жовтня 2026, 06:32
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Фото: поліція
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ДТП сталася 20 жовтня близько 19:50 на трасі Благовіщенське – Миколаїв неподалік Південноукраїнська у Вознесенському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На 121-му кілометрі траси зіткнулися вантажівка MAN TGX із напівпричепом під керуванням 47-річного водія та легковик Lada Priora, за кермом якого перебував 63-летний чоловік.

Внаслідок зіткнення водій легковика та його 41-річний пасажир дістали травми різного ступеня тяжкості. Обох постраждалих госпіталізували.

За фактом події відкрито кримінальне провадження.

Поліція звертається до свідків аварії з проханням надати будь-яку інформацію за номерами 068-733-12-82 або 102.

Нагадаємо, вдень 19 жовтня на Рівненщині внаслідок зіткнення з вантажівкою легковик перетворився на металобрухт. Пасажирка легковика загинула на місці, її чоловіка госпіталізували.

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