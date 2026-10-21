На Волині трактор підірвався на міні: загинув майстер лісу
Трагедія сталася у неділю, 19 жовтня, в лісі біля села Мукошин на Волині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Близько 15:30 трактор під час робіт наїхав на протитанкову міну.
Від вибуху на місці загинув 55-річний майстер лісу. Ще один працівник, 41-річний різноробочий, дістав поранення – його госпіталізували.
Правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, раніше під час польових робіт на Сумщині трактор наїхав на невідому вибухівку. Водій зазнав травм, його доставили до лікарні.
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