Росія атакувала Україну ракетами та 186 дронами: скільки цілей збила ППО
У ніч на 21 жовтня російські війська атакували Україну крилатими ракетами "Іскандер-К" та 186 ударними безпілотниками різних типів, серед яких 88 реактивних Shahed
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
За даними військових, атака тривала з 18:00 20 жовтня.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 150 ворожих безпілотників, зокрема 63 реактивні Shahed.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 27 локаціях. Падіння уламків збитих цілей зафіксували ще на 13 локаціях.
Нагадаємо, вранці 21 жовтня у Святошинському районі БпЛА впав на 24-поверховий житловий будинок, виникла пожежа. Загинули двоє людей.