Трьох кандидатів на проміжних виборах до Ради на Херсонщині зареєструвала ЦВК

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Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати від партій "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити", "Команда Семчишина" та ВО "Свобода" на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 184 (Херсонська область)

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у вівторок, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Як зазначив член ЦВК Сергій Постівий, до комісії надійшли заяви разом з іншими необхідними документами політичних партій "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити", "Команда Семчишина" і ВО "Свобода" щодо реєстрації висунутих ними осіб кандидатами у народні депутати на проміжних виборах до парламенту в ОВО №184 на Херсонщині.

ЦВК розглянула вказані документи й ухвалила рішення зареєструвати кандидатами в народні депутати на проміжних виборах в ОВО №184 від ВО "Свобода" Олега Баркаренка, "Партії Ігоря Колихаєва "Нам тут жити" - Геннадія Лагуту, "Команди Семчишина" - Сергія Матвійчука.

Як повідомлялося, сьогодні ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у нардепи на проміжних виборах на Черкащині.

Нагадаємо, у двох областях України стартував виборчий процес: в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

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