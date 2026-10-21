Нічна атака на Харківщину: загинули двоє людей, серед постраждалих – немовля

Фото: Харківсьа ОВА

У ніч на 21 жовтня селище Коротич Харківського району зазнало масованої атаки ворожих безпілотників. Унаслідок обстрілу загинули 81-річна жінка та 83-річний чоловік

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Ще 11 людей зазнали гострої реакції на стрес. Серед постраждалих – двомісячний хлопчик та 8-річна дівчинка. Усім надали необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджено 13 приватних будинків і автомобіль. Також вогонь знищив господарську споруду.

На місці працювали екстрені служби, які ліквідовували наслідки ворожого удару.

Крім того, за попередньою інформацією, в Основ’янському районі Харкова зафіксовано влучання ворожого БпЛА. Наслідки атаки з’ясовують. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, внаслідок російських обстрілів Херсонської області 20 жовтня постраждали шестеро цивільних, зокрема троє дітей віком 12 і 13 років. П’ятеро людей дістали травми через артилерійський обстріл Херсона, ще одна людина постраждала в Білій Криниці внаслідок атаки російських безпілотників.