ЗСУ ліквідували 1820 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати Росії
Сили оборони України за добу ліквідували 1820 окупантів, 44 артилерійські системи, 16 бронемашин, 1820 БпЛА, а також 407 авто та 2 одиниці спецтехніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 21.10.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, протягом доби 19 жовтня та в ніч на 20 жовтня підрозділи Сил оборони України завдали низки ударів по важливих об'єктах та живій силі російських окупантів. Зокрема, українські бійці уражили пункт управління підрозділу окупантів у районі Федорівки Запорізької області.
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