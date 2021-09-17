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17 вересня 2021, 12:54 466

Перебування нардепа Трухіна за кермом автомобіля під час ДТП слідством ще не встановлено - ДБР

17 вересня 2021, 12:54 466
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Фото ДБР
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Слідство у справі за фактом ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна (фракція "Слуга народу") поки що не отримало інформації, яка допомогла б встановити, хто був за кермом автомобіля під час події

Про це повідомив в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він розповів, що після отримання матеріалів від Нацполіції ДБР призначило декілька важливих експертиз у справі.

Ми дуже чекаємо на ці результати, а після цього ухвалюватимемо рішення щодо процесуального статусу кожної особи, яка перебувала в транспортному засобі, - сказав Сухачов.

При цьому в. о. директора ДБР зазначив, що "уже встановлені всі учасники тієї події".

На запитання про те, чи встановлено, хто перебував безпосередньо за кермом автомобіля, Сухачов відповів заперечно.

Ні, ми не встановили, хто був за кермом, тому що не отримали матеріали з камер відеоспостереження, - пояснив він.

В. о. директора ДБР пояснив, що був проведений аналіз усіх записів відеокамер, які встановлені дорогою від Полтави до Києва, але на ділянці автомагістралі "Бориспіль-Київ" проводився ремонт, і камери були демонтовані.

Але є інформація, що існує таке відео, і ми наявними каналами комунікації закликали всіх громадян України надати нам додаткову інформацію, допомогти слідству. На жаль, поки що нічого не отримали, - наголосив Сухачов.

Він запевнив, що ДБР вживає всіх заходів для повного та об'єктивного розслідування справи.

Як повідомлялося, від 31 серпня розслідування ДТП за участі нардепа доручено слідчим ДБР.

Депутат Трухін, каже, що розповів поліції все про ДТП за його участю.

3 вересня повідомлялося, що ДБР розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні про ДТП за участю Трухіна.

Тим часом ЗМІ повідомили, що поліція має відео, яке свідчить, що Трухін був за кермом під час ДТП.

ДБР ДТП нардеп відео розслідування

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