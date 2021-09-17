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17 сентября 2021, 12:54 467

Пребывание нардепа Трухина за рулем автомобиля во время ДТП следствием еще не установлено - ГБР

17 сентября 2021, 12:54 467
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Фото ГБР
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Следствие по делу по факту ДТП с участием народного депутата Александра Трухина (фракция "Слуга народа") пока что не получило информации, которая помогла бы установить, кто был за рулем автомобиля во время события

Об этом сообщил и. о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, передает RegioNews со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он рассказал, что после получения материалов от Нацполиции ГБР назначило несколько важных экспертиз по делу.

Мы очень ждем этих результатов, а после этого будем принимать решение относительно процессуального статуса каждого лица, которое находилось в транспортном средстве, - сказал Сухачев.

При этом и. о. директора ГБР отметил, что "уже установлены все участники того события".

На вопрос о том, установлено ли, кто находился непосредственно за рулем автомобиля, Сухачев ответил отрицательно.

Нет, мы не установили, кто был за рулем, потому что не получили материалы с камер видеонаблюдения, - пояснил он.

И. о. директора ГБР объяснил, что был проведен анализ всех записей видеокамер, которые установлены по пути от Полтавы до Киева, но на участке автомагистрали "Борисполь-Киев" проводился ремонт, и камеры были демонтированы.

Но есть информация, что существует такое видео, и мы имеющимися каналами коммуникации призвали всех граждан Украины предоставить нам дополнительную информацию, помочь следствию. К сожалению, пока ничего не получили, - подчеркнул Сухачев.

Он заверил, что ГБР принимает все меры для полного и объективного расследования дела.

Как сообщалось, от 31 августа расследование ДТП с участием нардепа поручено следователям ГБР.

Депутат Трухин, говорит, что рассказал полиции все о ДТП с его участием.

3 сентября сообщалось, что ГБР начало досудебное расследование в уголовном производстве о ДТП с участием Трухина.

Между тем СМИ сообщили, что полиция имеет видео, которое свидетельствует, что Трухин был за рулем во время ДТП.

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