ДБР розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні про ДТП за участю Трухіна

Фото з відкритих джерел

Державне бюро розслідувань у середу, 2 вересня, отримало від Нацполіції України матеріали кримінального провадження за фактом ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга народу"), яке сталося в Києві 23 серпня

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Наразі у Бюро вже здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Слідчі вивчають докази та матеріали, які вже були зібрані Нацполіцією. Планується проведення низки експертиз та процесуальних дій, спрямованих на встановлення об’єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, - йдеться в повідомленні.

Бюро закликає всіх свідків ДТП надати слідчим наявну у них інформацію. Зв'язатися зі слідчими можна за телефоном +38 (044) 300 27 07 або написати на електронну адресу [email protected]

Державне бюро розслідувань запевняє, що у цій справі буде забезпечено ефективне, повне та об’єктивне розслідування, результати якого обов’язково будуть оприлюднені у встановлений законом спосіб, - наголошують у ДБР.

Як повідомлялося, розслідування ДТП за участі нардепа доручено слідчим ДБР.