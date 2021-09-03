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03 вересня 2021, 13:46 89

ДБР розпочало досудове розслідування у кримінальному провадженні про ДТП за участю Трухіна

03 вересня 2021, 13:46 89
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Фото з відкритих джерел
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Державне бюро розслідувань у середу, 2 вересня, отримало від Нацполіції України матеріали кримінального провадження за фактом ДТП за участю народного депутата Олександра Трухіна ("Слуга народу"), яке сталося в Києві 23 серпня

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Наразі у Бюро вже здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Слідчі вивчають докази та матеріали, які вже були зібрані Нацполіцією. Планується проведення низки експертиз та процесуальних дій, спрямованих на встановлення об’єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, - йдеться в повідомленні.

Бюро закликає всіх свідків ДТП надати слідчим наявну у них інформацію. Зв'язатися зі слідчими можна за телефоном +38 (044) 300 27 07 або написати на електронну адресу [email protected]

Державне бюро розслідувань запевняє, що у цій справі буде забезпечено ефективне, повне та об’єктивне розслідування, результати якого обов’язково будуть оприлюднені у встановлений законом спосіб, - наголошують у ДБР.

Як повідомлялося, розслідування ДТП за участі нардепа доручено слідчим ДБР.

Також депутат Трухін, каже, що розповів поліції все про ДТП за його участю.

ДБР ДТП розслідування Слуга народа нардеп

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