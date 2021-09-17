У ДБР назвали області, де чиновники найбільше беруть хабарі

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Державне бюро розслідувань опублікувало статистику задокументованих випадків хабарництва за останні 8 місяців 2021 року

Як повідомляється на сайті ДБР, загалом слідчі відкрили 5 822 кримінальні справи через отримання неправомірної вигоди, пише RegioNews.

Сума виявлених ДБР хабарів становить майже 20,8 мільйона гривень, а збитки держбюджету – понад 166 мільйонів.

Лідерами за кількістю виявлених хабарників і відкритих кримінальних справ є Київ (1 314), Одеська (591) та Харківська (484) області.

Наголошується, що столичні хабарники завдали найбільших збитків державному бюджету – понад 77 мільйонів гривень.

Крім столиці, у трійку лідерів входять ще Одеська область з сумою збитків понад 25 мільйонів, та Вінниччина, де хабарники нашкодили державі на майже 20 мільйонів гривень.

Найменшою кількістю порушених кримінальних справ через хабарі можуть похвалитися Рівненська (73) Чернігівська (78), та Хмельницька (80) області.

З 20,8 мільйона гривень усіх хабарів, 14,8 зафіксовані в столиці та 4 областях:

Київ – 8,8 мільйона;

Харківська область – 1,8 мільйона;

Київська область – 1,7 мільйона;

Одеська область – 1,4 мільйона;

Тернопільська область – 1,1 мільйона.

Нагадаємо, нещодавно посадовців Міноборони та однієї з тергромад Київщини затримали на вимаганні хабарів.