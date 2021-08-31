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31 серпня 2021, 19:01 12

Розслідування ДТП за участі нардепа доручено слідчим ДБР – поліція

31 серпня 2021, 19:01 12
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Фото з відкритих джерел
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ДТП за участі нардепа, яка трапилася в столиці, розслідуватиме ДБР. Відповідну підслідність визначив процесуальний керівник з огляду на наявність серед фігурантів кримінального провадження спецсуб’єкта - народного депутата України

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає RegioNews.

23 серпня у столиці трапилася потрійна ДТП за участі народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, і було розпочате кримінальне провадження за ч.1 ст 286 Кримінального кодексу України, це – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

На місці події патрульні поліцейські та слідчі документально зафіксували всіх осіб, котрі їхали в автомобілях. На момент прибуття правоохоронців учасники аварії перебували біля автівок, тож необхідно було достеменно встановити, хто ж саме був за кермом в момент ДТП.

Поліцейські опитали учасників події та свідків, вилучили відбитки пальців та інші речові докази. Також слідчі поліції вже призначили ряд необхідних експертиз, щоб, в тому числі, встановити, з якою швидкістю рухався автомобіль.

Під час проведення першочергових слідчих дій один зі свідків повідомив, що за кермом "Ауді" перебував чоловік, як згодом з’ясувалося – народний депутат України. Водночас інші свідки заперечують ці покази, - повідомляють у поліції.

У столичній поліції додають, що відповідно до законодавства в разі наявності інформації про можливе скоєння злочину спецсуб’єктом (в даному випадку – народним депутатом України), процесуальний керівник зобов’язаний змінити підслідність.

Тож слідчі поліції надіслали листа до прокуратури із клопотанням про передачу матеріалів вказаного кримінального провадження до відповідного правоохоронного органу. Наразі підслідність визначена за Державним бюро розслідування. Всі матеріали, зібрані слідчими поліції, в повному обсязі будуть передані до ДБР, - додали в пресслужбі.

Відомо, що дорожнього-транспортна пригода трапилася 23 серпня у Дарницькому районі столиці. Тоді автомобіль "Ауді", у якому перебував нардеп Трухін, не дотримавшись безпечної дистанції під час руху, в’їхав у авто "Форд", яке рухалося попереду. А "Форд" – в автомобіль "Деу". В результаті потрійної аварії постраждали шестеро осіб, серед яких керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Як повідомлялося, на острові Хортиця п'яний водій збив подружжя з 5-річною донькою.

Також у Мелітополі п'яний водій збив трьох пішоходів.

ДБР ДТП поліція слідство нардеп

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