15:48  01 вересня
У Харківській області призначили нового керівника поліції
14:47  01 вересня
В Україні зросли виплати за субсидіями: у яких областях найбільше
08:09  01 вересня
Доба в ООС: зафіксовано вісім порушень, окупанти гатили по Красногорівці із заборонених озброєнь
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2021, 16:30 131

Депутат Трухін, каже, що розповів поліції все про ДТП за його участю

01 вересня 2021, 16:30 131
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Народний депутат Олександр Трухін заявив, що сприяв співробітникам Національної поліції в зборі інформації при реєстрації ДТП і дав всі свідчення

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь парламентарія на запит інформагентства "Інтерфакс-Україна".

Він підтвердив, що був на місці ДТП.

"Відразу після інциденту я сам зв'язався з колегами по партії, повідомив про те, що сталося. При цьому, незважаючи на шок від аварії, я добровільно пред'явив документи співробітникам Національної поліції, максимально сприяв їм у зборі інформації при реєстрації ДТП і дав всі необхідні свідчення", - йдеться у відповіді депутата.

Трухін додав, що в результаті аварії сильно вдарився головою.

При цьому, зазначає Трухін, водії всіх транспортних засобів, які були на місці інциденту, пройшли тест на драгерах, результати якого є в матеріалах розслідування.

"І, наскільки мені відомо, у жодного з них показники алкоголю в крові не перевищували норму", - пише парламентар.

Трухін також зазначив, що при необхідності готовий підтримати постраждалих.

ДТП за участю Трухіна сталося на Бориспільській трасі 23 серпня. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу протаранив Daewoo. Постраждали шестеро людей, у тому числі двоє дітей. Ряд ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi знаходився Трухін, проте згодом видалили цю інформацію.

31 серпня Нацполіція повідомила, що справа буде розслідуватися Державним бюро розслідувань.

ДТП поліція авто депутат

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком
Скандал у Рівному на рівному місці. Що не так із закинутим єврейським цвинтарем та як з цим бути
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram