Депутат Трухін, каже, що розповів поліції все про ДТП за його участю

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Народний депутат Олександр Трухін заявив, що сприяв співробітникам Національної поліції в зборі інформації при реєстрації ДТП і дав всі свідчення

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь парламентарія на запит інформагентства "Інтерфакс-Україна".

Він підтвердив, що був на місці ДТП.

"Відразу після інциденту я сам зв'язався з колегами по партії, повідомив про те, що сталося. При цьому, незважаючи на шок від аварії, я добровільно пред'явив документи співробітникам Національної поліції, максимально сприяв їм у зборі інформації при реєстрації ДТП і дав всі необхідні свідчення", - йдеться у відповіді депутата.

Трухін додав, що в результаті аварії сильно вдарився головою.

При цьому, зазначає Трухін, водії всіх транспортних засобів, які були на місці інциденту, пройшли тест на драгерах, результати якого є в матеріалах розслідування.

"І, наскільки мені відомо, у жодного з них показники алкоголю в крові не перевищували норму", - пише парламентар.

Трухін також зазначив, що при необхідності готовий підтримати постраждалих.

ДТП за участю Трухіна сталося на Бориспільській трасі 23 серпня. Автомобіль Audi на великій швидкості в'їхав в автомобіль Ford, який, у свою чергу протаранив Daewoo. Постраждали шестеро людей, у тому числі двоє дітей. Ряд ЗМІ після цього повідомили, що за кермом Audi знаходився Трухін, проте згодом видалили цю інформацію.

31 серпня Нацполіція повідомила, що справа буде розслідуватися Державним бюро розслідувань.