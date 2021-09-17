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17 вересня 2021, 10:57 79

Версія навмисного вбивства судді Писанця не виключається – ДБР

17 вересня 2021, 10:57 79
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Фото з відкритих джерел
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Слідство перевіряє всі можливі версії смерті судді Печерського районного суду Києва Віталія Писанця, про виключення версії умисного вбивства наразі не йдеться

Про це заявив в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зареєстровано кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Ми провели невідкладні слідчі дії та провели слідчий експеримент за участю осіб, які перебували безпосередньо на місці події у той час, коли це сталося, - розповів Сухачов.

Він повідомив, що вже проведено судово-медичну експертизу, призначено ще декілька експертиз, за результатами яких відпрацьовуватимуть слідчі версії.

Усі учасники події перебувають у комунікації зі слідчими, тобто через дуже короткий проміжок часу ми поставимо крапку в цьому провадженні, - наголосив Сухачов.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи означає це перевірку всіх обставин, щоб виключити умисне вбивство, в. о. директора ДБР сказав, що "будуть перевірені всі можливі версії слідства".

Про виключення версії навмисного вбивства я наразі не поспішав би стверджувати, - сказав Сухачов.

При цьому Сухачов додав, що "якщо будуть отримані вагомі докази для підтвердження тієї чи іншої версії та виникне відповідна потреба - обговорюватимемо зміну кваліфікації".

Як повідомлялося, 12 вересня на Київщині знайшли мертвим суддю Печерського суду.

Поліція кваліфікувала справу про загибель судді Печерського суду як умисне вбивство.

Згодом у Печерському райсуді столиці підтвердили смерть судді Писанця.

ДБР убивство суддя слідство Печерський суд

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