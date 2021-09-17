В Одесі п'яний співробітник автосервісу викрав авто клієнтки й потрапив в ДТП

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Одеські поліцейські затримали працівника станції технічного обслуговування, який незаконно заволодів автомобілем клієнтки та потрапив на ньому в ДТП

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Одеське районне управління поліції №1.

Встановлено, що чоловік напідпитку поїхав кататися на автівці, яку 36-річна жінка залишила на ремонт на СТО, де він працював. На проспекті Небесної сотні чоловік не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим автомобілем. У ДТП ніхто не постраждав.

Зараз 29-річний одесит знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом поліцейські розпочали кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на правопорушника склали два адміністративних протоколи.

Нагадаємо, 11 вересня в селищі Народичі Житомирської області водій легковика переїхав 20-річного хлопця, який лежав на дорозі.