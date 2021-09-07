Поліція має відео, яке свідчить, що Трухін був за кермом під час ДТП - ЗМІ

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Нацполіція має у своєму розпорядженні запис поведінки депутата Олександра Трухіна, який однозначно свідчить про те, що за кермом машини в момент ДТП був безпосередньо "слуга народу".

Про це пише RegioNews з посиланням на DT.UA

За інформацією джерел видання, Трухін був в гостях у губернатора Полтавської області, і на зворотному шляху сів за кермо в дуже святковому настрої, змістивши водія, саме на Бориспільській трасі.

Зазначається, що депутат дуже агресивно поводився з поліцейськими, які прибули на місце аварії.

Видання відзначає, що поява цього запису у справі, переданій у ДБР, залежить від президента Володимира Зеленського, який "пильно патронує це розслідування".

Сам же Олександр Трухін заявив, що не був п'яним під час ДТП 23 серпня, і запевняв, що ні він, ні його помічники не мають відношення до ситуації з видаленням новин з видань.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва. Трухін тиждень не коментував ДТП, лише 1 вересня зізнався, що був на місці аварії і отримав у ній "черепно-мозкову травму", але не повідомив, чи справді він був за кермом, а також заявив, що жоден із водіїв не був п'яним. Фракція "Слуги народу" теж не коментувала ДТП. 6 вересня її голова Давид Арахамія заявив, що будь-яка реакція фракції на аварію може розцінюватись як втручання або тиск на розслідування, тому колеги Трухіна чекають висновку експертиз, хто саме був за кермом.