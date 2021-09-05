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05 вересня 2021, 12:28 585

На відновлення столичного костелу Святого Миколая зібрали 1 млн грн за один день

05 вересня 2021, 12:28 585
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Фото з відкритих джерел
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Українські підприємці за один день зібрали на відновлення постраждалого внаслідок пожежі костелу Святого Миколая в Києві 18 мільйонів гривень

Про це повідомив у Facebook засновник компанії Rozetka Владислав Чечоткін, передає RegioNews.

Ця компанія, серед інших, виділила на ремонт костелу 1 млн грн.

Зокрема, кошти на відновлені роботи також виділили Monobank, ПриватБанк, Альфа-Банк Україна, Райффайзен Банк, ПУМБ, компанії SD Capital, Нова пошта, Dragon Capital, ENSO і інші.

Як повідомлялося, вчора у Києві горів костьол Святого Миколая: пошкоджено орган.

У той же день поліція почала кримінальне провадження за фактом пожежі у костьолі святого Миколая.

Також у МВС назвали попередню причину пожежі у столичному костелі Святого Миколая.

Ще вчора стало відомо від Мінкульту, що бізнес виділив частину суми на відновлення костелу святого Миколая.

Київ бізнес пожежа гроші Благодійність

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