На відновлення столичного костелу Святого Миколая зібрали 1 млн грн за один день
Українські підприємці за один день зібрали на відновлення постраждалого внаслідок пожежі костелу Святого Миколая в Києві 18 мільйонів гривень
Про це повідомив у Facebook засновник компанії Rozetka Владислав Чечоткін, передає RegioNews.
Ця компанія, серед інших, виділила на ремонт костелу 1 млн грн.
Зокрема, кошти на відновлені роботи також виділили Monobank, ПриватБанк, Альфа-Банк Україна, Райффайзен Банк, ПУМБ, компанії SD Capital, Нова пошта, Dragon Capital, ENSO і інші.
Як повідомлялося, вчора у Києві горів костьол Святого Миколая: пошкоджено орган.
У той же день поліція почала кримінальне провадження за фактом пожежі у костьолі святого Миколая.
Також у МВС назвали попередню причину пожежі у столичному костелі Святого Миколая.
Ще вчора стало відомо від Мінкульту, що бізнес виділив частину суми на відновлення костелу святого Миколая.
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