У Києві горів костьол Святого Миколая: пошкоджено орган
У Києві горів костел Святого Микола. Наразі пожежу ліквідовано
Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС
"3 вересня до ДСНС надійшла інформація, що у Печерському районі столиці по вул. Велика Васильківська 75, у костелі Св. Миколая в органному залі виникла пожежа. О 22:40 пожежу локалізовано. О 23:26 - ліквідовано. Вогнем частково пошкоджено орган та внутрішнє оздоблення костьолу. Жертв та постраждалих немає", - зазначаєтсья у повідомленні.
У соцмережах припускають, що орган було знищено внаслідок пожежі.
До гасіння залучались 80 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС.
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