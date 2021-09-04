У Києві горів костьол Святого Миколая: пошкоджено орган

ДСНС

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС

"3 вересня до ДСНС надійшла інформація, що у Печерському районі столиці по вул. Велика Васильківська 75, у костелі Св. Миколая в органному залі виникла пожежа. О 22:40 пожежу локалізовано. О 23:26 - ліквідовано. Вогнем частково пошкоджено орган та внутрішнє оздоблення костьолу. Жертв та постраждалих немає", - зазначаєтсья у повідомленні.

У соцмережах припускають, що орган було знищено внаслідок пожежі.

До гасіння залучались 80 осіб та 16 одиниць техніки ДСНС.