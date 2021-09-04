На Київщині на складі горіло 10 тисяч шин - ДСНС

ДСНС

У селі Бишів Київської області ліквідували пожежу на складі побутових відходів

Про це пише RegioNews з посиланням на прес-службу ДСНС

Зазначається, що повідомлення про загоряння надійшло до ДСНС 4 вересня о 04.44.

"По прибуттю на місце виклику встановлено, що вогнем охоплені шини на відкритій території в кількості 10 000 штук і покрівля металевого покриття на площі 750 м.кв", - підкреслюється в інформації рятувальників.

Пожежу локалізовано о 7.11 та ліквідовано о 10. 15.

На місці події працювало 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 23 людини особового складу. Причина пожежі встановлюється".