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05 сентября 2021, 12:28 560

На восстановление столичного костела Святого Николая собрали 1 млн грн за один день

05 сентября 2021, 12:28 560
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Фото из открытых источников
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Украинские предприниматели за один день собрали на восстановление пострадавшего в результате пожара костела Святого Николая в Киеве 18 миллионов гривен

Об этом сообщил в Facebook основатель компании Rozetka Владислав Чечеткин, передает RegioNews.

Эта компания, среди прочих, выделила на ремонт костела 1 млн грн.

В частности, средства на возобновленные работы также выделили Monobank, ПриватБанк, Альфа-Банк Украина, Райффайзен Банк, ПУМБ, компании SD Capital, Новая почта, Dragon Capital, ENSO и другие.

Как сообщалось, вчера в Киеве горел костел Святого Николая: поврежден орган.

В тот же день полиция начала уголовное производство по факту пожара в костеле святого Николая.

Также в МВД назвали предварительную причину пожара в столичном костеле Святого Николая.

Еще вчера стало известно от Минкульта, что бизнес выделил часть суммы на восстановление костела святого Николая.

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