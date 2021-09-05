На восстановление столичного костела Святого Николая собрали 1 млн грн за один день
Украинские предприниматели за один день собрали на восстановление пострадавшего в результате пожара костела Святого Николая в Киеве 18 миллионов гривен
Об этом сообщил в Facebook основатель компании Rozetka Владислав Чечеткин, передает RegioNews.
Эта компания, среди прочих, выделила на ремонт костела 1 млн грн.
В частности, средства на возобновленные работы также выделили Monobank, ПриватБанк, Альфа-Банк Украина, Райффайзен Банк, ПУМБ, компании SD Capital, Новая почта, Dragon Capital, ENSO и другие.
Как сообщалось, вчера в Киеве горел костел Святого Николая: поврежден орган.
В тот же день полиция начала уголовное производство по факту пожара в костеле святого Николая.
Также в МВД назвали предварительную причину пожара в столичном костеле Святого Николая.
Еще вчера стало известно от Минкульта, что бизнес выделил часть суммы на восстановление костела святого Николая.
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