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04 вересня 2021, 16:28 88

Бізнес виділив частину суми на відновлення костелу святого Миколая - Мінкульт

04 вересня 2021, 16:28 88
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Мінкульт
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Бізнес виділив частину суми на відновлення костелу святого Миколая у якому в п’ятницю ввечері сталася пожежа

Про це пише RegioNews з посиланням на Facebook міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

За словами міністра, кошти вже виділили засновник і співвласник компанії Rozetka Владислав Чечоткін, співзасновник Monobank Олег Горохівський, співвласник групи терміналів TIS Андрій Ставніцер, голова правління Альфа-Банк Вікторія Михайльо. Ткаченко додав, що завдяки цьому "є частина суми на протиаварійні роботи".

Для всіх, хто хоче долучитися до відновлення костелу міністр опублікував рахунок Національного будинку органної та камерної музики:

ЄДРПОУ: 05509524

ІПН: 055095226553

Р/р UA 893003460000026006016844102

Акціонерне товариство "Альфа-Банк" в м.Києві

Призначення платежу: Благодійна допомога на реставраційні роботи

Замовник є неприбутковою організацією за ознакою 0031

У п'ятницю ввечері у Києві горів Костел Святого Миколая на вулиці Великій Васильківській.

О 22:40 пожежу локалізували, а о 23:26 - ліквідували. Жертв та постраждалих немає. Однак, за словами міністра культури Олександра Ткаченка орган знищено.

пожежа відновлення

 
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