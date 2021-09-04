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04 вересня 2021, 14:23 73

У Києві відновили, пошкоджений вантажівкою фонтан на Арсенальній площі

04 вересня 2021, 14:23 73
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Фото з відкритих джерел
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У Києві фонтан на Арсенальній площі, який днями був пошкоджений вантажівкою

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал мера столиці Віталія Кличка

За його словами, 4 вересня в першій половині дня його вже протестували. Градоначальник додав, що ввечері він вже буде працювати і підсвічуватися в штатному режимі.

Нагадаємо, що в четвер, 2 вересня, вантажівка в'їхала на "сухий" фонтан на Арсенальній площі. Через те, що площа є пішохідною і не розрахована на подібне, вантажівка провалилася і пошкодила значну частину покриття площі і конструкцій фонтану.

Після цього на Арсенальній площі вирішили поставити спеціальні стовпчики, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

Тепер жоден транспортний засіб, принаймні чотириколісний, не зможе заїхати на фонтан.

Київ Кличко Віталій вантажівка площа

 
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