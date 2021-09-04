Поліція почала кримінальне провадження за фактом пожежі у костьолі святого Миколая
Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в костелі Святого Миколая в Києві. Справа перебуває під контролем міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського
Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини
"Дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомили у відомстві.
Справа розслідується за статтею про пошкодження майна.
Нагадаємо, що напередодні у костьолі Святого Миколая сталася пожежа. За даними Держслужби з питань надзвичайних ситуацій було пошкоджено орган. Однак міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що пожежа знищила унікальний орган
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