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04 вересня 2021, 12:45 3

Поліція почала кримінальне провадження за фактом пожежі у костьолі святого Миколая

04 вересня 2021, 12:45 3
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Фото з відкритих джерел
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Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в костелі Святого Миколая в Києві. Справа перебуває під контролем міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського

Про це пише RegioNews з посиланням на Українські новини

"Дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомили у відомстві.

Справа розслідується за статтею про пошкодження майна.

Нагадаємо, що напередодні у костьолі Святого Миколая сталася пожежа. За даними Держслужби з питань надзвичайних ситуацій було пошкоджено орган. Однак міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що пожежа знищила унікальний орган

поліція кримінальна справа пожежа ДСНС

 
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