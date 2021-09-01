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01 вересня 2021, 20:55 889

У столичній гімназії пожежа в одному з кабінетів

01 вересня 2021, 20:55 889
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Фото РБК-Україна
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У середу ввечері, 1 вересня, в центрі Києва горить навчальний заклад. На місці події працюють рятувальники

Про це повідомила прессекретарка ДСНС Києва Світлана Водолага, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

У Києві на бульварі Шевченка 54/56 сталася пожежа в навчальному закладі. На другому поверсі в кабінеті сталося загоряння на площі 50 квадратних метрів, - повідомила вона.

В результаті пожежі жертв і постраждалих немає.

На місці події працюють рятувальники ДСНС, медики та поліція.

Судячи з Google Maps, пожежа сталася в гімназії імені Михайла Драгоманова.

Як повідомлялося, сьогодні у Києві горів ринок "Юність".

А вранці у Дніпрі вщент згорів торговельний павільйон.

пожежа Київ Столиця школа ДСНС

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