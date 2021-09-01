У столичній гімназії пожежа в одному з кабінетів
У середу ввечері, 1 вересня, в центрі Києва горить навчальний заклад. На місці події працюють рятувальники
Про це повідомила прессекретарка ДСНС Києва Світлана Водолага, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.
У Києві на бульварі Шевченка 54/56 сталася пожежа в навчальному закладі. На другому поверсі в кабінеті сталося загоряння на площі 50 квадратних метрів, - повідомила вона.
В результаті пожежі жертв і постраждалих немає.
На місці події працюють рятувальники ДСНС, медики та поліція.
Судячи з Google Maps, пожежа сталася в гімназії імені Михайла Драгоманова.
Як повідомлялося, сьогодні у Києві горів ринок "Юність".
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