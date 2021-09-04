У МВС назвали попередню причину пожежі у столичному костелі Святого Миколая

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявляє, що попередня причина пожежі в столичному костелі Святого Миколая - коротке замикання в органі

Про це пише RegioNews з посиланням на заяву очільника відомства, яку він зробив під час оглядин наслідків пожежі у костелі

"Попередньо, причиною загоряння було коротке замикання в органі. Саме в той час, після 21.00 години, в костелі проводилася репетиція. Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Призначено ряд експертиз. Упродовж тижня експерти мають дати кінцевий висновок причини загоряння", - сказав міністр внутрішніх справ.

Він підтвердив, що вогнем пошкоджено внутрішнє оздоблення історичної будівлі та унікальний орган і додав, що конструкції костелу нічого не загрожує, перекриття не постраждало. Надалі запланована реставрація будівлі.

"Вогнеборці прибули на місце події вже через 6 хвилин після надходження повідомлення про пожежу на спецлінію 101. Якби їх реакція була більш тривалою, очевидно, були б більші наслідки пожежі", - додав він.

Нагадаємо, 3 вересня до ДСНС надійшла інформація, що у Печерському районі столиці на вул. Велика Васильківська, 75, в органному залі костелу Святого Миколая виникла пожежа. О 22:40 рятувальники локалізували пожежу. О 23:26 - ліквідували. Вогнем пошкоджено орган і внутрішнє оздоблення костелу. Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучались 80 бійців та 16 одиниць техніки ДСНС.