Через обстріл бойовиків в ООС загинув український боєць

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Від початку недільної доби зафіксовано 3 порушення «тиші» російськими окупантами на Донбасі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Поблизу Луганського окупанти обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар’їнки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

В результаті ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого, - йдеться в повідомленні.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували 1 гектар території та передали на знищення 106 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, упродовж суботи в районі ООС окупанти тричі порушували "тишу".