На 24 серпня бойовики на Донбасі планують збори з військовозобов’язаними запасу – розвідка
На Донбасі бойовики завершують підготовку до зборів з військовозобов’язаними запасу. Їхнє проведення заплановане з 24 по 28 серпня
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
Протягом тижня у з’єднаннях і частинах (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК противника уточнено приписний склад, який буде залучатись до зборів, і здійснено оповіщення повістками резервістів за місцями роботи.
Крім того, завершується розгортання наметових містечок для розміщення зазначених осіб і підготовка пунктів прийому особового складу та техніки, - йдеться в повідомленні української розвідки.
Як повідомлялося, наприкінці липня розвідка попередила про підготовку бойовиками на Донбасі нових вогневих позицій.
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