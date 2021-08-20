На 24 серпня бойовики на Донбасі планують збори з військовозобов’язаними запасу – розвідка

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На Донбасі бойовики завершують підготовку до зборів з військовозобов’язаними запасу. Їхнє проведення заплановане з 24 по 28 серпня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Протягом тижня у з’єднаннях і частинах (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК противника уточнено приписний склад, який буде залучатись до зборів, і здійснено оповіщення повістками резервістів за місцями роботи.

Крім того, завершується розгортання наметових містечок для розміщення зазначених осіб і підготовка пунктів прийому особового складу та техніки, - йдеться в повідомленні української розвідки.

Як повідомлялося, наприкінці липня розвідка попередила про підготовку бойовиками на Донбасі нових вогневих позицій.