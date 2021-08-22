Упродовж суботи в районі ООС окупанти тричі порушували "тишу"

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У напрямку Водяного, що біля Донецька, ворог застосовував міномети 120-го калібру.

Поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Новолуганського противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 22 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат за минулу та поточну добу серед підрозділів Об’єднаних сил немає, - йдеться в повідомленні.

Також упродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4714 транспортний засіб, 4910 осіб, з яких 4591 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців особи не доставлялись. Виявлено 43 адміністративних правопорушення.

За вказаний період поліцейськими розкрито 26 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1498 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 1139 осіб.

Як повідомлялося, в Кабміні назвали умови проведення виборів на деокупованих територіях.

Раніше Росія перекинула на Донбас понад 400 одиниць озброєнь і бойової техніки.