10:23  22 серпня
Коронавірус в Україні: понад тисяча нових випадків за добу
14:21  21 серпня
На Закарпатті стався вибух на автозаправці, двоє людей постраждали
10:08  22 серпня
Упродовж суботи в районі ООС окупанти тричі порушували "тишу"
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2021, 10:08 66

Упродовж суботи в районі ООС окупанти тричі порушували "тишу"

22 серпня 2021, 10:08 66
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби, 21 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

У напрямку Водяного, що біля Донецька, ворог застосовував міномети 120-го калібру.

Поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Новолуганського противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 22 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат за минулу та поточну добу серед підрозділів Об’єднаних сил немає, - йдеться в повідомленні.

Також упродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4714 транспортний засіб, 4910 осіб, з яких 4591 по Інформаційному центру. До територіальних підрозділів на причетність до Збройних формувань Російської федерації та її найманців особи не доставлялись. Виявлено 43 адміністративних правопорушення.

За вказаний період поліцейськими розкрито 26 злочинів.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 1498 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 1139 осіб.

Як повідомлялося, в Кабміні назвали умови проведення виборів на деокупованих територіях.

Раніше Росія перекинула на Донбас понад 400 одиниць озброєнь і бойової техніки.

Донбас ООС бойовики обстріли окупанти Донецька область Луганська область

Поранені на Донбасі військові отримають премії до Дня Незалежності
21 серпня 2021, 12:42
ЦВК заявила про неможливість проведення місцевих виборів вї Донецькій та Луганській областях
20 серпня 2021, 20:52
На 24 серпня бойовики на Донбасі планують збори з військовозобов’язаними запасу – розвідка
20 серпня 2021, 15:00
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram