Меркель у Києві заявила, що Росія є учасником конфлікту на Донбасі
Канцлер Німеччини Ангела Меркель після переговорів з президентом України Зеленським заявила, що Росія є участником конфлікту на Донбасі
Про це сказала Меркель на спільному брифінгу з президентом України, передає RegioNews.
Росія є участником конфлікту, правильно, що відмовляються вести прямі переговори з представниками сеператистів, - заявила вона.
Меркель зазначила, що мінські домовленості хоч і не привели до задовільного стану, але встановили "тишу" на Донбасі і над цим треба постійно працювати.
Як повідомлялося, Федеральна канцлерка Німеччини Меркель прилетіла до Києва 22 серпня.
Також Кличка не пустили до Меркель. Мера Києва не пустили на зустріч канцлерки Німеччини в аеропорту "Бориспіль".
На спільному брифінгу Зеленський наголосив, що хоче "бачити активні зусилля партнерів" щодо тиску на РФ.
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