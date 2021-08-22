Меркель у Києві заявила, що Росія є учасником конфлікту на Донбасі

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Канцлер Німеччини Ангела Меркель після переговорів з президентом України Зеленським заявила, що Росія є участником конфлікту на Донбасі

Про це сказала Меркель на спільному брифінгу з президентом України, передає RegioNews.

Росія є участником конфлікту, правильно, що відмовляються вести прямі переговори з представниками сеператистів, - заявила вона.

Меркель зазначила, що мінські домовленості хоч і не привели до задовільного стану, але встановили "тишу" на Донбасі і над цим треба постійно працювати.

Як повідомлялося, Федеральна канцлерка Німеччини Меркель прилетіла до Києва 22 серпня.

Також Кличка не пустили до Меркель. Мера Києва не пустили на зустріч канцлерки Німеччини в аеропорту "Бориспіль".