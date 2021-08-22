Из-за обстрела боевиков в ООС погиб украинский боец

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С начала воскресных суток зафиксировано 3 нарушения "тишины" российскими оккупантами на Донбассе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы.

Вблизи Луганского оккупанты обстреляли наши позиции из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего, - говорится в сообщении.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали ответный огонь.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Кроме этого, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасных предметов.

Как сообщалось, в течение субботы в районе ООС оккупанты трижды нарушали "тишину".