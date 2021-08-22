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Упродовж суботи в районі ООС окупанти тричі порушували "тишу"
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22 серпня 2021, 13:46 5

Загроза повномасштабного вторгнення РФ в Україну реальна – головнокомандувач ЗСУ

22 серпня 2021, 13:46 5
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Фото з відкритих джерел
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Загроза повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну не зникла і Збройні сили України мають бути до неї готові, зокрема і до ведення наступальних дій для звільнення окупованих територій

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на IV міжнародному волонтерському та ветеранському форумі в Києві, передає RegioNews.

ЗСУ мають розвиватися, мають вдосконалити свою тактику, мають переоцінювати форми і способи застосування - навіть у таких умовах, які сьогодні є, для мінімізації втрат, і найголовніше - підготовку до ведення наступальних дій для звільнення окупованих територій, - сказав Залужний.

Залужний наголосив, що війна на сході України триває і майже щодня є вбиті й поранені.

У нас ще є реальна загроза повномасштабного вторгнення країни-агресора і ми маємо до неї готуватися, - зазначив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, ЗСУ мають отримувати від держави все необхідне озброєння і військову техніку.

Він також вважає важливим, "щоб суспільство не забуло, що триває війна, щоб суспільство не відокремило від себе ветеранів та волонтерів".

Як повідомлялося, упродовж суботи в районі ООС окупанти тричі порушували "тишу".

Раніше стало відомо, що Росія перекинула на Донбас понад 400 одиниць озброєнь і бойової техніки.

ООС Донбас ЗСУ Валерій Залужний РФ агресія

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