Поранені на Донбасі військові отримають премії до Дня Незалежності

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Військові Сухопутних військ ЗСУ з бойовими пораненнями на фронті отримають одноразову премію до Дня 30-ї річниці Незалежності України

Відповідний наказ підписав командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу командування у Facebook.

"За старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов’язків, мужність і героїзм виявлений у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України та з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України", - йдеться в документі.

Генерал-полковник наголосив, що командування робитиме усе можливе, щоб кожен поранений на фронті боєць зміг продовжити службу.

Розмір грошової премії залежатиме від ступеня тяжкості поранення і складатиме від 2500 до 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, 19 серпня через обстріли на Донбасі загинув ще один захисник України.