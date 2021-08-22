На Херсонщині розшукують двох дітей, які втекли з лікарні

Двох неповнолітніх братів розшукує поліція на Херсонщині. 11-річний Василь та 8-річний Артем Баранюки пішли з дитячого відділення Каховської центральної районної лікарні

Про це повідомляє поліція Херсонської області, передає RegioNews.

На стаціонарі в медзакладі перебуває мати дітей. Її неповнолітніх синів теж госпіталізували, оскільки хлопчиків жінці немає на кого залишити. Але малі в лікарні, вочевидь, засумували, тому і втекли.

За даними поліції, медзаклад брати залишили сьогодні приблизно о 9-й годині. Правоохоронці сподіваються на допомогу громадян, які можуть зустріти дітей без нагляду і впізнати їх за прикметами.

Прикмети Василя: середньої статури, волосся світле, очі блакитні. Був одягнений в темні шорти та світлу майку. Прикмети Артема: середньої статури, волосся русяве, очі карі. Був одягнений в голубі шорти та сіру футболку? - йдеться в повідомленні.

У разі отримання будь-якої інформації стосовно даних дітей просять терміново звернутися за телефонами: + 38 (050) 201 79 60; +380 (50) 048 30 54 або "102".

Як повідомлялося, 17 серпня на Черкащині викрали 6-річну дитину. До викрадення малолітнього хлопчика в Черкаській області може бути причетний його батько.