В Одесі навчальний рік розпочнеться 1 вересня: на 20 число переносити не будуть

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В Одесі освітній процес у закладах загальної середньої освіти розпочнеться 1 вересня, школи запрацюють у звичайному режимі

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Одеської мерії.

Освітній процес в одеських школах розпочнеться 1 вересня", - йдеться у повідомленні.

Так, відповідно закону "Про повну загальну середню освіту" освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, що розпочинається у День знань - 1 вересня, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

Нагадаємо, в Одеській області планували продовжити літній сезон до 20-го вересня, з метою максимального використання туристичних ресурсів.