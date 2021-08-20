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20 серпня 2021, 08:46 233

На Запоріжжі сталася смертельна ДТП: загинули двоє дітей

20 серпня 2021, 08:46 233
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Фото: з відкритих джерел
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У Запорізькій області на автотрасі М-18 "Харків-Сімферополь" сталося зіткнення двох легковиків в результаті якого загинуло 4 людини, серед них двоє дітей

Як передає RegioNews, про це передавати у пресслужбі ДСНС.

Подія сталася близько 4 години ночі 20 серпня між с. Високе і с. Радісне Михайлівського району.

В результаті ДТП загинули 4 людини, з них 2 дітей (вік до 8 років), і травмовані 2 людей, яких у стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували до лікарні", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що на Буковині розшукують митника, який вже вдруге став винуватцем смертельної ДТП.

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