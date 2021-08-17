12:02  17 серпня
Разумков запросив Зеленського на урочисте засідання ВР
10:27  17 серпня
В Україні одна область не відповідає "зеленій" зоні карантину
08:09  17 серпня
На Донбасі через обстріли загинув український військовий
UA | RU
UA | RU
17 серпня 2021, 11:04 1051

У Києві розкрили масштабну схему продажу немовлят за $70 тисяч

17 серпня 2021, 11:04 1051
Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

В одній зі спеціалізованих клінік Києва правоохоронці викрили схему продажу немовлят начебто в рамках програми сурогатного материнства

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на главу Нацполіції Ігоря Клименка у Facebook.

Факт незаконної торгівлі новонародженими, замаскований під сурогатне материнство, оперативники та слідчі документували більш як два роки.

За даними слідчих, організував схему керівник клініки.

Для того, щоб отримати дитину, "замовник" мусив оплатити близько 70 тисяч доларів та укласти фіктивний шлюб з українкою. А вже потім псевдо подружжя замовляло послугу сурогатного материнства. Надалі від дітей "матері" відмовлялися і батьки вивозили їх в одну із республік Східної Азії.

Правоохоронці вилучили трьох новонароджених та передали їх соцслужбам. Але ще щонайменше 13 діток були продані та вивезені з України.

Раніше повідомлялось, що у Харківській області Служба безпеки України викрила міжрегіональну групу, яка налагодила схему "постачання" іноземцям немовлят начебто в рамках програми сурогатного материнства.

іноземці діти продаж купівля жінки клініка

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Загибель Павлова: що це було та які наслідки отримають Вілкул, Кривий Ріг і ОПЗЖ
Боротьба "дніпропетровських" за Харків. Навіщо Кирило Тимошенко став VIP-агітатором Терехова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua