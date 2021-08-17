У Києві розкрили масштабну схему продажу немовлят за $70 тисяч

Фото: СБУ

В одній зі спеціалізованих клінік Києва правоохоронці викрили схему продажу немовлят начебто в рамках програми сурогатного материнства

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на главу Нацполіції Ігоря Клименка у Facebook.

Факт незаконної торгівлі новонародженими, замаскований під сурогатне материнство, оперативники та слідчі документували більш як два роки.

За даними слідчих, організував схему керівник клініки.

Для того, щоб отримати дитину, "замовник" мусив оплатити близько 70 тисяч доларів та укласти фіктивний шлюб з українкою. А вже потім псевдо подружжя замовляло послугу сурогатного материнства. Надалі від дітей "матері" відмовлялися і батьки вивозили їх в одну із республік Східної Азії.

Правоохоронці вилучили трьох новонароджених та передали їх соцслужбам. Але ще щонайменше 13 діток були продані та вивезені з України.

Раніше повідомлялось, що у Харківській області Служба безпеки України викрила міжрегіональну групу, яка налагодила схему "постачання" іноземцям немовлят начебто в рамках програми сурогатного материнства.