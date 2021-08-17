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17 серпня 2021, 16:21 8

На Черкащині викрали 6-річну дитину

17 серпня 2021, 16:21 8
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Фото з відкритих джерел
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До викрадення малолітнього хлопчика в Черкаській області може бути причетний його батько. Зараз слідчі розслідують кримінальне провадження та встановлюють місце перебування чоловіка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сектор комунікації поліції Черкаської області.

До Черкаського районного управління поліції 16 серпня надійшло повідомлення про те, що близько 18:30 години в селі Червона Слобода на вулиці Довженка невідомий чоловік викрав 6-річного хлопчика. Коли малолітній бавився на вулиці, до нього під’їхав автомобіль темного кольору, з якого вийшов чоловік, посадив хлопця до салону й поїхав у невідомому напрямку. До викрадення дитини може бути причетний батько хлопчика, громадянин Німеччини. Про це заявили рідні, - йдеться в повідомленні поліції.

Для розшуку зловмисника орієнтовані всі наряди поліції.

Наразі місце перебування чоловіка та дитини встановлюють працівники карного розшуку та оперативники Черкаського районного управління поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років.

Як повідомлялося, у Києві розкрили масштабну схему продажу немовлят за $70 тисяч.

Також у Запоріжжі пенсіонера підозрюють у розбещенні дитини.

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