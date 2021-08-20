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20 серпня 2021, 12:56 612

На Херсонщині п'ятьох дітей на катамарані віднесло на 3 км у відкрите море

20 серпня 2021, 12:56 612
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Фото: Нацполіція
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На Арабатській Стрілці Генічеського району п’ятьох дітей віком від 13 до 15 років на катамарані віднесло у відкрите море на 3 кілометри від берега. Діти приїхали на відпочинок з Києва

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Херсонської області.

Так, повідомлення про подію надійшло в поліцію від вожатої дитячого табору.

Операція по порятунку дітей розгорнулася миттєво, адже погодні умови були вкрай несприятливі: шторм, сильний поривчастий вітер 10-15 м/с та дощ", - повідомили у поліції.

Поліцейські на службовому катері наздогнали катамаран й пересадили всіх дітей у катер, а плавзасіб взяли на буксир.

У відношенні вожатої табору, яка несла відповідальність за дітей, поліцейські склали адміністративний протокол.

Раніше повідомлялось, що у Херсонській області на острові Джарилгач поблизу Лазурного під час купання на матраці зникли батько та син.

діти море Херсонська область Кримінальна відповідальність вода

 
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