10:23  22 августа
Коронавирус в Украине: более тысячи новых случаев за сутки
14:16  22 августа
На Луганщине построили радиотелевизионную станцию, которая будет вещать на временно оккупированные территории
18:06  22 августа
Из-за обстрела боевиков в ООС погиб украинский боец
UA | RU
UA | RU
22 августа 2021, 16:35 26

На Херсонщине разыскивают двух детей, сбежавших из больницы

22 августа 2021, 16:35 26
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Двух несовершеннолетних братьев разыскивает полиция на Херсонщине. 11-летний Василий и 8-летний Артем Баранюки ушли из детского отделения Каховской центральной районной больницы

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

На стационаре в медучреждении находится мать детей. Ее несовершеннолетних сыновей тоже госпитализировали, поскольку мальчиков женщине не на кого оставить. Но малые в больнице, очевидно, загрустили, потому и сбежали.

По данным полиции, медучреждение братья оставили сегодня примерно в 9 часов. Правоохранители надеются на помощь граждан, которые могут встретить детей без присмотра и опознать их по приметам.

Приметы Василия: среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в темные шорты и светлую майку.

Приметы Артема: среднего телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в голубые шорты и серую футболку? - говорится в сообщении.

В случае получения любой информации о данных детей просят срочно обратиться по телефонам: + 38 (050) 201 79 60; +380 (50) 048 30 54 или "102".

Как сообщалось, 17 августа в Черкасской области похитили 6-летнего ребенка. К похищению малолетнего мальчика в Черкасской области может быть причастен его отец.

Также в Киеве раскрыли масштабную схему продажи младенцев за $70 тысяч.

полиция розыск дети побег Херсонская область

На Херсонщине пятерых детей на катамаране отнесло на 3 км в открытое море
20 августа 2021, 12:56
На Запорожье случилось смертельное ДТП: погибли двое детей
20 августа 2021, 08:46
В Одессе учебный год начнется 1 сентября: на 20 число переносить не будут
19 августа 2021, 14:42
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Четыре конкурса: как Украина шла к Большому гербу
Метаморфозы Славянска: как мэр Лях, обвиняемый в коллаборации, стал главой ВГА
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua