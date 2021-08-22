На Херсонщине разыскивают двух детей, сбежавших из больницы

Двух несовершеннолетних братьев разыскивает полиция на Херсонщине. 11-летний Василий и 8-летний Артем Баранюки ушли из детского отделения Каховской центральной районной больницы

Об этом сообщает полиция Херсонской области, передает RegioNews.

На стационаре в медучреждении находится мать детей. Ее несовершеннолетних сыновей тоже госпитализировали, поскольку мальчиков женщине не на кого оставить. Но малые в больнице, очевидно, загрустили, потому и сбежали.

По данным полиции, медучреждение братья оставили сегодня примерно в 9 часов. Правоохранители надеются на помощь граждан, которые могут встретить детей без присмотра и опознать их по приметам.

Приметы Василия: среднего телосложения, волосы светлые, глаза голубые. Был одет в темные шорты и светлую майку. Приметы Артема: среднего телосложения, волосы русые, глаза карие. Был одет в голубые шорты и серую футболку? - говорится в сообщении.

В случае получения любой информации о данных детей просят срочно обратиться по телефонам: + 38 (050) 201 79 60; +380 (50) 048 30 54 или "102".

Как сообщалось, 17 августа в Черкасской области похитили 6-летнего ребенка. К похищению малолетнего мальчика в Черкасской области может быть причастен его отец.