Аеропорт окупованого Сімферополя через потужну зливу не зміг приймати літаки

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Під час зливи, що пройшла в Сімферополі, випало приблизно 130% місячної норми опадів

Про це повідомила начальниця регіонального Гідрометцентру Тетяна Любецька, передає RegioNews з посиланням на Кримінформ.

57 міліметрів опадів випало в Сімферополі за дві години. Місячна норма 41 міліметр, – уточнила вона.

19 серпня приблизно о 15.00 рясна злива накрила Сімферополь. Очевидці повідомили про підтоплення кількох районів міста.

Через зливи літаки, що летіли до Сімферополя, змушені були відправитися на запасний аеродром в Анапу.

Як повідомлялося, вчора стався розгул стихії в Дніпрі: місто накрила злива з градом. Через це виявилися підтоплені вулиці, стався збій в русі транспорту.

Раніше, 17 серпня, на Хмельниччині рятувальники 22 рази виїжджали на ліквідацію наслідків потужної зливи.