Аеропорт окупованого Сімферополя через потужну зливу не зміг приймати літаки
Під час зливи, що пройшла в Сімферополі, випало приблизно 130% місячної норми опадів
Про це повідомила начальниця регіонального Гідрометцентру Тетяна Любецька, передає RegioNews з посиланням на Кримінформ.
57 міліметрів опадів випало в Сімферополі за дві години. Місячна норма 41 міліметр, – уточнила вона.
19 серпня приблизно о 15.00 рясна злива накрила Сімферополь. Очевидці повідомили про підтоплення кількох районів міста.
Через зливи літаки, що летіли до Сімферополя, змушені були відправитися на запасний аеродром в Анапу.
Як повідомлялося, вчора стався розгул стихії в Дніпрі: місто накрила злива з градом. Через це виявилися підтоплені вулиці, стався збій в русі транспорту.
Раніше, 17 серпня, на Хмельниччині рятувальники 22 рази виїжджали на ліквідацію наслідків потужної зливи.
Буковиною пройшов руйнівний буревійВсі новини »
17 серпня 2021, 22:00Повалено дерева та пошкоджено авто: буревій пронісся Львовом
17 серпня 2021, 12:19Зірвано дахи й повалено дерева: буревій пронісся у Кам’янці-Подільському
06 серпня 2021, 11:09
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА